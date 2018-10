VBC HOW1 gewinnt zum Saisonauftakt

Am vergangenen Samstag stand für den VBC HOW1 die Saisoneröffnung auf dem Programm. Das erste Meisterschaftsspiel wurde in Visp gegen ein junges Team aus Servette Genf ausgetragen.

Den besseren Start in den Match erwischte das Auswärtsteam aus Genf. Der VBC HOW zeigte sich nervös und es schlichen sich viele Abstimmungsfehler ein, was das Team SSO ausnutzen konnte. Die Genfer sicherten sich den ersten Satz mit 22 zu 25.

Zu Beginn des zweiten Satzes erlitt ein Feldspieler des Auswärtsteams eine Verletzung, weswegen er hätte ausgewechselt werden müssen. Eine Auswechslung war jedoch nicht möglich un der Verletzte musste den Match bis zum Schlusspfiff zu Ende spielen. Die Unterbrechung brachte beide Mannschaften aus dem Konzept. SSO spielte noch stärker, das Heimteam kämpfte weiterhin mit unnötigen Fehlern. Trotzdem gewann der VBC HOW den zweiten Satz mit 25 zu 23.

Im dritten und vierten Satz konnten die Spieler des VBC HOW mit gezielten Longline-Angriffen weitere Punkte erzielen. Zudem erkämpften sich die Oberwalliser Liberos Winscht und Kluser in der Annahme und in der Verteidigung mehr Bälle und der VBC HOW gewann an Sicherheit. Dies reichte am Ende zu diesem mental-wichtigen Auftaktsieg in die Saison 18/19 mit 3-1 in Sätzen.

Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag auswärts gegen den Kantonsrivalen in Martinach

statt. Am Sonntag um 16.00 Uhr spielt der VBC HOW1 Zuhause die dritte CH-Cup-Runde in der Halle BFO in Brig.

15. Oktober 2018, 08:18

