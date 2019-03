Eine Briefmarke für die Geschichte der Passstrecke

Das Dreiklanghorn ertönt zwar erst seit 1923 aus den Schweizer Postautos, die ersten Bergstrecken sind allerdings bereits seit 1919 in Betrieb. So auch die Passlinie zwischen Brig und Domodossola. Zu diesem Jubiläum wurde eine Briefmarke kreiert. Sie erscheint am Donnerstag.

Neben ihrem Nutzen für den regionalen Verkehr und die ansässige Bevölkerung ist die Simplonstrecke auch von grosser touristischer Bedeutung, heisst es in einer Medienmitteilung von Brig Simplon Tourismus. Es ist dieselbe wie vor 100 Jahren: Von Brig führt sie zum Grenzort Gondo und dann via Iselle bis nach Domodossola.

Zum 100-jährigen Jubiläum der Postauto-Strecke zwischen dem Wallis und Italien erscheint diesen Donnerstag eine neue Briefmarke. Entworfen hat sie Judith Kurmann aus Sempach.

pd/tma

06. März 2019, 09:49

