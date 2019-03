127 Walliser im Finale

127 Kinder und Jugendliche aus dem Wallis fahren am Wochenende im Entlebuch um den Sieg. Foto: zvg

Das Finale des «Grand Prix Migros» findet vom 28. bis 31. März in Sörenberg im Entlebuch statt. 750 Kinder und Jugendliche kämpfen Sieg – darunter 48 Ober- und 79 Unterwalliser.

Wie die Verantwortlichen von Swiss-Ski mitteilen kämpften an 13 Qualifikationsrennen rund 6'500 Kinder und Jugendliche um einen Finalplatz. Pro Rennen qualifizierten sich in neun Kategorien (2003-2011) die ersten drei Jungen und Mädchen für das Finale Ende März. Sie und die Wildcard-Gewinner – zwei pro Qualifikationsrennen – fahren am Wochenende um den Sieg.

Am Samstag und Sonntag werden jeweils ein Riesenslalom und ein Kombi-Race durchgeführt, bei welchen insgesamt 750 Teilnehmer an den Start gehen. Mit dabei sind 127 Kinder und Jugendliche aus dem Kanton Wallis.

26. März 2019, 18:06

