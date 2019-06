15 neue Walliser Polizisten

Sicherheit | In Savatan erhielten 147 Polizisten das eidg. Fähigkeitszeugnis

147 neue Polizisten. Die neu in ihren jeweiligen Polizeikorps aufgenommenen Polizisten nach Erhalt des eidg. Fähigkeitszeugnisses. Foto: zvg

Heute Freitag erhielten 147 Aspiranten der Polizeischule in Savatan nach der Vereidigung durch ihren jeweiligen Polizeikorps das eidgenössische Fähigkeitszeugnis.

Die Aspirantenschule 1/18 begann im April 2018: Insgesamt 153 Aspiranten waren in acht Klassen aufgeteilt, darunter eine deutschsprachige Klasse mit acht Aspiranten. Diese 153 Kandidaten, darunter 31 Frauen, kamen aus den Kantonspolizeien der Kantone Wallis (13), Genf (40) und Waadt (34). Weiter wurden Gemeindepolizisten aus dem Wallis (2) und dem Waadtland (52 - davon 25 allein für die Gemeindepolizei Lausanne) geehrt sowie fünf Transport- und sieben Militärpolizisten.

Transversale Kompetenzen

Das Jahr der Aspirantenschule 1/18 war insbesondere durch eine neue pädagogische Linie gekennzeichnet, die sich auf die Transversalität der Fächer konzentrierte und bei jeder polizeilichen Intervention die wesentlichen Dimensionen der Psychologie, Ethik und Verhältnismässigkeit mit einbezog. Darunter fallen insbesondere die kompetenzbasierten Module, in welchen die Bewerber entweder im urbanen Gebiet mit der Bevölkerung oder in den speziellen Infrastrukturen am Standort Savatan konfrontiert wurden.

Die Prüfungen zum eidgenössischen Fachausweis fanden im März dieses Jahres in Savatan statt und verzeichneten eine Erfolgsquote von 97 Prozent.

Während des Ausbildungsjahres konnten die Aspiranten auf die Unterstützung des Stammpersonals der Polizeiakademie sowie auf die Begleitung durch rund 350 Personen aus den Partnerpolizeien, der Justiz sowie verschiedener öffentlicher und privater Institutionen zählen.

pd/awo

07. Juni 2019, 13:49

