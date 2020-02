2200 Franken für Stiftung Nachbar in Not

Das IKAS Pneuhaus und Autocenter Visp/Naters übergab der Stiftung Nachbar in Not am Dienstagmorgen einen Scheck in Höhe von 2200 Franken. Foto: mengis media

Am Dienstag übergab das IKAS Pneuhaus und Autocenter Visp/Naters einen Scheck in Höhe von 2200 Franken an die Stiftung Nachbar in Not. Dieser Betrag kam bei mehreren Tankaktionen zusammen.

Das IKAS Pneuhaus und Autocenter in Visp und Naters hat zum zehnten Mal Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Dazu waren spezielle Tankaktionen durchgeführt worden.

Am Dienstagmorgen nun übergaben die Verantwortlichen den Scheck an die Stiftung Nachbar in Not. Insgesamt waren 2200 Franken zusammen gekommen.

bl

11. Februar 2020, 14:28

