3,2-starkes Erdbeben bei Bourg-Saint-Pierre registriert

Am Freitagnachmittag hat sich in der Nähe von Bourg-Saint-Pierre ein Erdbeben ereignet. Foto: Karte SED

Rund 10 Kilometer westlich des Grossen St. Bernhard hat der Schweizerische Erdbebendienst (SED) am Freitagnachmittag ein Erdbeben der Stärke 3,2 registriert.

Gemäss Erdebenmeldung der SED ereignete sich das Beben am Freitagnachmittag um 15.21 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3.2 auf der Richterskala in 1,5 Kilometer Tiefe.

Wie der SED weiter schreibt, dürfte die Erschütterung in der Nähe des Epizentrums, welches in Italien lag, deutlich verspürt worden sein. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

pan

15. März 2019, 15:58

