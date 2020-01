471’798 Franken für Gampel-Bratsch

An die Arbeiten der Gemeinde Gampel-Bratsch am Tschingelbach steuert die Patenschaft 471’798 Franken bei. Foto: mengis media/Archiv

Der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat an der Sitzung im Dezember 28 Projekte behan­delt und Beiträge in der Höhe von rund 4,45 Millionen Franken beschlos­sen. Berücksichtigt wer­den Projekte in den Kantonen Wallis (Gampel-Bratsch und Bürchen), Graubünden, Tessin, Bern, Jura, Glarus, St. Gallen, Uri, Luzern, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden.

Einen wesent­li­chen Beitrag steuere - neben den Spenden von Städten, Gemeinden, Stiftungen, Firmen und Privatpersonen - auch der Lotteriefonds des Kantons Zürich bei, heisst es vonseiten der Verantwortlichen. Daraus würden sechs Projekte mit ins­ge­samt 1’417’000 Franken gefördert. Dazu gehö­rten Projekte in Gampel-Bratsch, Bürchen, Serravalle TI, Attinghausen UR, Albula/Alvra GR und Val Müstair GR.

Hochwasserschutz

An die Arbeiten der Gemeinde Gampel-Bratsch am Tschingelbach steuere man vonseiten der Patenschaft 471’798 Franken bei. Weitere Beitrage gehen nach Innertkirchen BE (360’140 Franken) in die Gemeinden Glarus Süd (55’000 Franken) und Châtillon JU (45’100 Franken).

Schulen

An die Sanierung des Primarschulhauses im juras­si­schen Alle lei­ste die Patenschaft einen Beitrag von 540’300 Franken. Den Ausbau und die ener­ge­ti­sche Sanierung des Kindergartengebäudes in der Gemeinde Prato Leventina TI könne sie mit 182’700 Franken mit­fi­nan­zie­ren.

Alpen

Den langfristigen Betrieb der Alpe «Usser-Aebnet» Surenen in der Gemeinde Attinghausen UR könne dank einem Beitrag von 226’415 Franken gesi­chert wer­den. Das gelte auch für den Neubau des Grossviehstalls auf der Baumgartenalp ober­halb Linthal, Glarus Süd (32’300 Franken), die Sanierung der Alpe Mughels in der Gemeinde Schluein GR (20’000 Franken) und den Ausbau der Alpe Pozzo des Patriziato di Malvaglia in der Gemeinde Serravalle TI (390’000 Franken).

pd/tma

01. Januar 2020, 16:05

Artikel teilen