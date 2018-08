5000 Franken für den Verein Pflegefamilien Oberwallis gespendet

Der Vorstand des Vereins Pflegefamilien Oberwallis mit dem Präsidenten der Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt», Josef Fux, in seiner Mitte, freut sich über die Spende. Foto: zvg

Die Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» hat dem Verein Pflegefamilien Oberwallis einen Betrag von 5000 Franken gespendet.

Die Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» hat den Verein Pflegefamilien Oberwallis mit 5000 Franken unterstützt. Die Stiftung hat den Zweck, Kindern und Jugendlichen in Notlagen – unabhängig von sozialem Stand oder Religion – zu helfen und dazu beizutragen, dass sich ihre Situation langfristig verbessert. Sie hat unter anderem Projekte in Bosnien, Haiti, Brasilien und auf den Philippinen realisiert. Die Stiftung kann im Rahmen des Stiftungszwecks auch Organisationen in der Region unterstützen.

Der seit zwei Jahren existierende Verein will Pflegefamilien im Oberwallis unterstützen und den Austausch untereinander fördern. Er will das von der Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» gespendete Geld konkret für Pflegefamilien verwenden, die mit ausserordentlichen Aufwänden konfrontiert sind. Bei Notfallplatzierungen kommen Kinder beispielsweise ohne jegliche persönliche Ausstattung in eine Pflegefamilie. Oder der Verein ermöglicht einem Pflegekind die Ausübung eines Hobbys. Zudem möchte man die Pflegefamilien auch mit Erfahrungsaustausch, einem Familientag und Fachliteratur unterstützen.

Der Verein Pflegefamilien Oberwallis umfasst rund 90 Mitglieder. Neben den Pflegefamilien, welche automatisch Mitglieder des Vereins sind, können dem Verein alle natürlichen und juristischen Personen beitreten, welche die Grundsätze des Vereins unterstützen. Wenn jemand konkret Pflegefamilien unterstützen möchte, kann er Mitglied des Vereins werden oder den Verein mit einem Beitrag unterstützen. Die Website gibt Informationen für Personen, welche sich als Pflegefamilie zur Verfügung stellen möchten.

pd/map

31. August 2018, 09:13

