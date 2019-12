GIW AG und Heidadorf Tourismus gehen zusammen

Durch den Zusammenschluss der Vorstände GIW AG und Heidadorf Tourismus, werden in Zukunft die Interessen noch stärker miteinander verbunden. (Archivbild) Foto: Heidadorf Tourismus

Die Zusammenführung der Vorstände GIW AG und Heidadorf Tourismus ist erfolgt. Der Vorstand trifft sich monatlich und die Synergienutzung durch kurze Entscheidungswege wurde weiter umgesetzt.

Durch den Zusammenschluss der Vorstände GIW AG und Heidadorf Tourismus konnten mehrere Auftritte und Events gemeinsam erfolgreich durchgeführt werden. Hier gilt es in Zukunft, beide Interessen noch stärker miteinander zu verbinden.

Das Geschäftsjahr 2018/2019 kann die GIW AG als positiv verzeichnen. Es mussten keine grossen Investitionen getätigt werden. Der Betrieb erwirtschaftete einem Cashflow von 200’701 Franken, +9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Aufwand ist die grosse Revision der Bahn mit rund 45'000 Franken Kosten zu verzeichnen. Dank effizierter Arbeit und wirtschaftlichem Handeln konnte der sonstige allgemeine Aufwand im gleichen Rahmen wie im Vorjahr gehalten werden.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung beschäftigen sich intensiv mit der finanziellen Situation der GIW AG. Die Erträge im Sommer müssen erhöht werden, was ein Schwerpunkt in der Marketingstrategie ist. Die Liquidität konnte vom Geschäftsjahr 2018/2019 erhöht werden und Dank der Reserven der Aktienkapitalerhöhung von 2016, befindet sich die GIW AG aktuell in einer komfortablen finanziellen Situation.

Im Winter heisst ihre Devise mit einem guten Angebot, interessanten Events und mittels guter Infrastruktur den Terbinern und allen Gästen einen Aufenthalt mit schönen Erinnerungen anzubieten. Im Sommer wollen sie ihre Erträge im Bereich Wander- und Velotourismus erhöhen. Mit dem gut ausgebauten Wandernetz sowie dem neuen Bike-Trail in einer einzigarten Landschaft, wollen die GIW AG und Heidadorf Tourismus die Destination vermarkten.

