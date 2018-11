Rotzer und Ammann neu im Vorstand

Anlässlich der 54. Generalversammlung der Oberwalliser Volks- und Betriebswirtschafter (OVB) konnte ein interessantes Vereinsjahr abgeschlossen werden. Christoph Willisch und Peter Schnyder wurden neu in den Verein aufgenommen. Daniel Rotzer und Peter Ammann ersetzen Pascal Ruppen und Andreas Holzer im Vorstand.

Verschiedene Anlässe prägten das vergangene Vereinsjahr. Im März stand eine Firmenpräsentation der Recapp IT AG auf dem Programm. Dr. David Imseng, Mitbegründer und CEO, zeigte die selbst entwickelte Spracherkennungssoftware und erläuterte die Einsatzmöglichkeiten von Spracherkennungssystemen. Im Mai besuchten die Mitglieder Valais Prime Food in Niedergesteln. Geschäftsführer Martin Seematter erklärte das Geschäftsmodell mit hochwertigen biozertifizierten Fleischprodukten. Im Juni erhielten die Mitglieder des Vereins durch Geschäftsführer Michael Ruppen Einblicke in die Kernkompetenzen des Unternehmens Imwinkelried Klima und Lüftung AG in Visp.

Nach der Sommerpause führte der Partneranlass den OVB im September ins benachbarte Domodossola. Bei der Stadtführung durch Fernando Noll lernten die Mitglieder Plätze, Gebäude und Ecken dieser Stadt kennen, welche sogar regelmässigen Domo-Besuchern weitgehend unbekannt waren. Den Abschluss der Vereinsanlässe bildete der Besuch der neuen Aussenreinigungsanlage der SBB am Bahnhof Brig. Projektleiter Stefan Imboden präsentierte interessante Fakten und Zahlen zu diesem Bauwerk. Alle Anlässe waren gut besucht.

Gegenwärtig zählt der OVB 133 Mitglieder. Dem Verein beitreten kann, wer an einer Hochschule ein Lizentiat oder einen Master in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat.

10. November 2018

