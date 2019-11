Ein reichhaltiges Vereinsjahr

Am Freitagabend trafen sich die Mitglieder der Oberwalliser Volks- und Betriebswirtschafter (OVB) im Restaurant La Poste in Visp zur 55. Generalversammlung. Sabrina Jäger und Roland Steiner wurden neu in den Verein aufgenommen, dem aktuell 132 Mitglieder angehören.

Wie die Verantwortlichen am Samstag mitteilten, prägten verschiedene Anlässe das Vereinsjaher. So habe im März ein Besuch der Räumlichkeiten des SBB Contact Centers in Brig auf dem Programm gestanden und im April besuchten die Mitglieder die Lonza AG in Visp, wo Renzo Cicillini ihnen das Generationenprojekt IBEX vorstellte.

Im Juni machten sich die OVB-Mitglieder mit dem neuen Bachelor-Studiengang «Team Academy» vertraut, bei dem, anstelle von Präsenzunterricht und Prüfungen, Coaches das Potential der einzelnen Studenten fördern. Die beiden Salgescher Studenten Hannes und Robin Cina zeigten anhand von Praxisbeispielen, wie sie ihren Studentenalltag meistern.

Nach der Sommerpause führte der Partneranlass den OVB im September auf die Gemmi. Wolfgang Loretan, VR-Mitglied und Inhaber des Berghotels Wildstrubel sowie der Gemmibahn, begrüsste die Mitglieder im neu renovierten Restaurant. In einem Referat erläuterte Christian Grichting, Gemeindepräsident und VR-Präsident der My Leukerbad AG, die neu geschaffene Organisation.

Im Oktober stand die Besichtigung der Lonza-Arena auf dem Programm. Norbert Eyer, VR-Präsident der EHC Visp Sport AG, führte die Anwesenden durch die neue Arena.

pd/tma

09. November 2019, 11:30

Artikel teilen