MGBahn transportierte letztes Jahr 7,7 Millionen Passagiere

Bahnverkehr | Ein Plus von 3,9 Prozent. Am meisten Personen waren auf der Strecke Brig-Zermatt unterwegs

Die Reiselust sei letztes Jahr ungebrochen gewesen, teilte die MGBahn am Donnerstag anlässlich der Generalversammlung mit. Insgesamt reisten mit der Bahn 7,7 Millionen Personen.

Das Coronavirus wird auch die MGBahn treffen. In welchem Ausmass ist derzeit jedoch noch unklar. Alle Mitarbeiter des Unternehmens befinden sich seit dem 1. April in Kurzarbeit. Fest steht: 2019 war die Reiselust ungebrochen. Das schreiben die Verantwortlichen anlässlich der Generalversammlung in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Die Versammlung wurde dieses Jahr in einem anderen Rahmen durchgeführt als sonst. Die Aktionäre nahmen daran nicht physisch teil, konnten ihre Stimme aber elektronisch oder per Brief abgeben.

Wie die MGBahn weiter schreibt, erhöhte sich der Ertrag vor Abgeltungen im regionalen Personenverkehr um 9,3 Prozent auf 60 Millionen Franken. Die Zunahme ist vorwiegend auf das gewachsene Verkehrsaufkommen auf allen Linien zurückzuführen. Insgesamt waren 7,7 Millionen Reisende mit der Matterhorn Gotthard Bahn unterwegs. Das entspricht einem Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am meisten Personen waren auf der Strecke Brig-Zermatt unterwegs.

Der Gesamtertrag der Autotransporte Furka und Oberalp stieg um 3,9 Prozent auf 6,2 Millionen Franken. Insgesamt wurden über 233'000 Fahrzeuge transportiert. Zudem plant die MGBahn weitere Investitionen. Im Rahmen der Flottenstrategie 2030 wollen die Verantwortlichen 27 neue Zahnrad-Triebzüge bestellen. Dazu kommt, dass die MGBahn letztes Jahr die Erneuerung ihrer Publikumsanlagen fortgesetzt hat. Bis Ende 2023 müssen diese nämlich gemäss Behindertengleichstellungsgesetz barrierefrei gestaltet sein.

Des Weiteren gibt es Wechsel im Verwaltungsrat. Vizepräsident der BVZ Holding AG und Verwaltungsratsmitglied der MGBahn Hans-Rudolf Mooser tritt für keine weitere Amtszeit an. Ebenfalls aus dem Verwaltungsrat der MGBahn tritt Verwaltungsratsmitglied Balthasar Meier. Der BVZ Holding AG bleibt er erhalten.

10. April 2020, 10:17

