72 neue Wohnungen

Mitten in Glis entsteht innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre eine Wohnüberbauung mit fünf Blöcken und 72 Wohnungen. Als Bauherren treten die Volken Immobilien AG mit den Geschwistern Volken auf, sowie die StuGa GmbH mit Lothar und Marco Studer, Ewald Gattlen und die bpm Schmidt GmbH mit Peter Schmidt.

In den Wohnblöcken A bis C werden 44 Wohnungen und ein Geschäftslokal von rund 133 m2 (im Gebäude A Höhe Gliserallee ) als Mietobjekt durch die CSS Versicherung Luzern erbaut und bewirtschaftet. Im Bereich der Wierystrasse werden in zwei Wohnblöcken D und E je 14 Eigentumswohnungen entstehen: Es werden 2 ½- bis 5 ½- Zimmer-Wohnungen gebaut.

Die Wohnüberbauung «unneri Glismatta» erstreckt sich zwischen der Gliserallee und der Wierystrasse über eine Fläche von mehr als 8000 Quadratmetern. Hierfür wurde ein eigener Gestaltungsplan in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Brig-Glis erarbeitet.

Die ersten Mietwohnungen werden gemäss der Bauherrschaft, die am Montag zum Spatenstich eingeladen hat, im Frühjahr 2021 zum Bezug übergeben. Die Eigentumswohnungen folgen im Spätherbst 2021.

25. Februar 2019, 12:37

