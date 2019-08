79 neue Lernende im Visper Lonza-Werk

Für 79 Lernende im Lonza-Werk in Visp hiess es am Montagmorgen: Beginn der Berufsausbildung. Foto: zvg

Am Montag starteten 79 neue Lernende ihre Ausbildung bei Lonza Visp.

Herbstzeit ist auch die Zeit, in der viele ihre Berufsausbildung beginnen. Nicht anders erging es am Montag 79 neuen Lernenden im Lonza-Werk in Visp. Damit bildet das Unternehmen gemäss Mitteilung neu 214 Lernende in 17 Berufen aus.

Lonza Visp steht in Zukunft vor mehreren Herausforderungen: Wachstums- und Transformationsprojekte sowie das Nachbesetzen von Stellen, welche durch die Pensionierungswellen der Babyboomer auf das Unternehmen warten, führen zu einem erhöhten Rekrutierungsbedarf. Um diesem entgegenzuwirken, baut Lonza unter anderem die Ausbildung der Lernenden im Werk von 200 im letzten Jahr auf 214 Lernende in diesem Jahr aus.

"Das Lehrlingswesen ist ein wichtiges Fundament für die nachhaltige Sicherung von Fachkräften am Standort. Es erlaubt uns, die Experten von morgen bereits heute im eigenen Unternehmen auszubilden", wird Standortleiter Renzo Cicillini zum Ausbau der Lehrlingsausbildung in einer Mitteilung zitiert. Heute beginnt jeder zwölfte Abgänger der Orientierungsschulen im Oberwallis eine Lehre bei Lonza Visp. Das Unternehmen setzt sich zum Ziel, dass bis ins Jahr 2030 jeder zehnte Mitarbeitende am Standort ein Lernender ist.

Um die Attraktivität weiter zu verbessern und potenzielle Lernende noch besser abholen zu können, hat das Unternehmen in jüngster Vergangenheit mehrere Marketingmassnahmen eingeleitet. So sollen Schüler unter anderem in Form eines Mint-Parcours frühzeitig für Lonza und die Naturwissenschaften begeistert werden. Die Einführung der Tun-Ferienwochen in Kooperation mit dem Naturpark Pfyn-Finges sowie explore-it sollen dieses Vorhaben weiter unterstützen. Um die Bedürfnisse möglichst vieler Jugendlicher abdecken zu können, bildet Lonza seit diesem Jahr erstmals Lernende zum Chemie- und Pharmapraktiker CPP aus. Dieses Angebot soll sich in erster Linie an Schulabgänger mit einer praktischen Orientierung richten und dauert zwei Jahre.

Für Interessierte bietet Lonza ausserdem am 21. September einen Schüler-Eltern-Tag an, bei welchem Eltern und ihre Kinder die verschiedenen Berufe kennenlernen können. Zudem haben Jugendliche die Möglichkeit, eine Schnupperlehre im Betrieb zu absolvieren.

