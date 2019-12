90000 Franken für Projekt Grimselbahn

Das Aktienkapital der Grimselbahn AG wird um weitere 90000 Franken aufgestockt. Diesem Antrag stimmte die Bevölkerung der Gemeinde Obergoms an der Urversammlung vom Mittwochabend einstimmig zu.

Die AG will mit einer Kapitalerhöhung frische Mittel für die nächste Periode von 2020 bis 2024 beschaffen. Dafür soll das Aktienkapital von derzeit 100000 auf 400000 Franken aufgestockt werden. Mit im Boot sind auch die Gemeinden Fiesch, Fieschertal, Bellwald (je 10000 Franken) und Goms (25000 Franken). Weitere Mittel kommen aus dem Kanton Bern.

Die Machbarkeit eines Grimseltunnels samt Bahn und Swissgrid-Leitung wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt bestätigt. Das Parlament hat im Rahmen der Beratungen zur Finanzierung des Ausbaus der Bahninfrastruktur (Schritt 2035) in mehreren Voten die Wünschbarkeit einer Grimselbahn ausgewiesen und von der Aufnahme des Projekts in die Liste des BAV’s für weitere Ausbauschritte Kenntnis genommen. Auf dieser Grundlage will die AG nun die nächste Etappe in Angriff nehmen.

Die Urversammlung genehmigte ebenso den Antrag für den provisorischen Betrieb der Wasserkraftanlage Totensee durch die Kraftwerke Oberhasli AG für maximal fünf Jahre bis 2024. Klar angenommen wurde auch das neue Reglement betreffend Schutz gegen Feuer und Naturelemente.

wb

11. Dezember 2019, 20:33

Artikel teilen