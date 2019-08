Abschluss der Arbeiten und Wiedereröffnung der Nordröhre

Die Arbeiten zur Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) im Gamsentunnel werden im August abgeschlossen. Am 19. und 20. August sind die letzten Sperrungen für die Abschlussarbeiten und die Verkehrsumstellung vorgesehen. Danach wird der Gamsentunnel wieder durch beide Röhren befahrbar sein. Ab 31. August sind dann auch die Überholspuren wieder offen.

Wie es vonseiten des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) heisst, konnte während der vergangenen Tage der Testbetrieb der neuen BSA-Anlagen erfolgreich durchgeführt werden. Die Anlagen entsprächen jetzt dem heutigen technischen Stand und seien bereit zur Inbetriebnahme. Bevor der Gamsentunnel definitiv an den Betrieb übergeben werden kann, sei nochmals eine letzte Komplettsperrung anfangs nächster Woche geplant sowie eine Sperrung der Überholspuren bis circa Ende August.

Das heisst, dass der Gamsentunnel vom 19. August um 8.00 Uhr bis 20. August um circa 8.00 Uhr durchgehend gesperrt sein wird. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet. In dieser Zeit wird das Gegenverkehrsregime aufgehoben. Bis zum 30. August werde dann noch jeweils die Überholspur in beiden Röhren gesperrt sein, um die neuen Querverbindungstüren zu montieren. Es seien aber beide Röhren auf der Normalspur offen.

Während fast eines halben Jahres wurde die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung im Gamsentunnel der A9 auf den neusten Stand gebracht. Seit Mitte März wurden "die Energieversorgung, Lüftung, Beleuchtung, Signalisation, Überwachung sowie die Kommunikations- und Leittechnik mit allen Kabelanlagen und Steuerungen umfassend erneuert". Zudem seien in den Vorzonen des Tunnels mehrere neue Signalportale erstellt worden.

In der ersten Phase der Arbeiten wurde die Südröhre während circa acht Wochen bis Ende Mai erneuert, die Nordröhre folgte in der zweiten Phase bis heute. Der Verkehr wurde für die Bauarbeiten jeweils durch die freie Röhre im Gegenverkehr geführt. Auch in den benachbarten Tunnels Gstipf und Eyholz wurden während einzelner Nachtsperrrungen gleichzeitig kleinere Erneuerungsarbeiten durchgeführt.

pd/tma

15. August 2019, 10:16

