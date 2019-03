Bauarbeiten im Gamsentunnel machen mehrwöchige Sperrungen nötig

Mitte März beginnen im Gamsentunnel der A9 umfangreiche Arbeiten für die Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. Deshalb muss jede Tunnelröhre während rund acht Wochen komplett gesperrt werden.

Im Gamsentunnel hat die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung, zu der unter anderem die Energieversorgung, die Lüftung, die Beleuchtung, die Signalisation, die Überwachung sowie die Kommunikations- und Leittechnik gehören, das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Bisher, so heisst es in einer Mitteilung des Bundesamts für Strassen ASTRA seien zwar einzelne Komponenten ersetzt worden, die Anlage entspreche jedoch nicht mehr dem neusten Stand. Deshalb wird die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung in mehreren Schritten erneuert und ergänzt.

Zuerst finden die Arbeiten in der Südröhre (Fahrtrichtung Simplon) statt, die ab 14. März gesperrt wird. Die Arbeiten in der Nordröhre (Fahrtrichtung Visp) folgen dann ab Mai. Jede Röhre muss während der Bauarbeiten jeweils für rund acht Wochen komplett gesperrt werden. Dabei wird der Verkehr in beiden Richtungen durch die jeweils freie Röhre geführt und nicht über die Kantonsstrasse umgeleitet. Während der Sperrung der Südröhre zwischen 14. März bis 19. Mai 2019 wird zudem der gesamte Verkehr vom Simplon her in Fahrtrichtung Visp aus Sicherheitsgründen über den Bildackerkreisel geführt. Die Höchstgeschwindigkeit wird während der gesamten Bauzeit im Tunnel und im Baustellenbereich auf 60km/h reduziert.

Für die Einrichtung der Baustelle sind in den drei Nächten vom Montag, 11. bis Donnerstag, 14. März 2019 jeweils von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr Vollsperrungen in beide Fahrtrichtungen nötig. Am Dienstag, 12. März und Mittwoch 13. März 2019 bleibt die Fahrtrichtung Visp auch tagsüber gesperrt. Diese Sperrungen betreffen den ganzen Abschnitt vom Anschluss Brig-Zentrum bis zum Anschluss Visp-Süd nach dem Eyholztunnel. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

08. März 2019, 11:36

