A9 Simplon: Erneuerungsarbeiten gehen wieder los

Ab Montag wird an der A9 Simplon nach der Winterpause wieder gebaut. In diesem Jahr stehen die Instandsetzungen der Hangbrücke Rothwald auf der Simplon-Nordseite sowie der Krummbachbrücke auf der Simplon-Südseite an. Noch in Planung sind lokale Instandsetzungsmassnahmen nach dem Carbrand im Schallbergtunnel.

Die Hangbrücke Rothwald liegt auf der Nordseite des Simplonpasses im selben Abschnitt wie die Mittenbächgalerie. Die Bauwerke in diesem Abschnitt werden in den kommenden Jahren schrittweise saniert. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt, wird von Anfang März bis Ende Oktober 2019 die Hangbrücke instandgesetzt. Anschliessend sollen die Sanierung der Mittenbächgalerie in den Jahren 2020 und 2021 und ab 2022 die Instandsetzung der Stützmauern und der Fahrbahn folgen.

Während der Bauarbeiten an der Hangbrücke werde der Verkehr lokal einspurig geführt und mit einer Lichtsignalanlage geregelt, schreibt das Astra. In Spitzenzeiten erfolge die Verkehrsregelung von Hand.

Auf der Südseite des Simplonpasses werden laut Astra die Krummbachbrücke und der direkt an die Brücke anschliessende Viadukt Simplon Süd instandgesetzt. Auch die beiden Rampen des lokalen Halbanschlusses von und nach Simplon-Dorf werden demnach saniert. Die Bauarbeiten beginnen im März 2019 und dauern voraussichtlich bis im November 2019. In den Jahren 2020 und 2021 sollen die Instandsetzungen der beiden Hofstättengalerien folgen. Der Verkehr werde während der Arbeiten einspurig geführt und mit einer Ampel geregelt (in Spitzenzeiten von Hand).

Von März bis November 2019 muss jedoch die Ein- und Ausfahrt von und nach Simplon-Dorf südlich der Brücke gesperrt werden, als Alternative stehen die Anschlüsse weiter nördlich zur Verfügung. Die Landwirtschaftsstrasse unterhalb der Ausfahrt nach Simplon-Dorf werde von der Sperrung nicht tangiert und bleibe während der gesamten Bauzeit offen, teilt das Astra weiter mit.

Nach dem Carbrand vom Januar 2019 sind gemäss Astra diverse lokale Instandsetzungsmassnahmen an der Infrastruktur nötig. Diese sollen voraussichtlich im Sommer 2019 ausgeführt werden und können vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen führen. Die Planung der Arbeiten sei noch in Gang.

pd/msu

28. Februar 2019, 14:27

Artikel teilen