Ab Sonntag fährt der Ortsbus Pendler noch früher

Frohe Kunde für Pendler. Ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag verkehren die Ortsbusse in Brig-Glis-Naters-Bitsch werktags eine Stunde früher. Foto: mengis media/Archiv

Ab Fahrplanwechsel am Wochenende fährt der Ortsbus Brig-Glis-Naters-Bitsch an Werktagen eine Stunde früher.

Postauto baut ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag das Angebot auf den vier Ortbuslinien von Brig-Glis-Naters-Bitsch aus. So verkehren die Busse an den Werktagen morgens eine Stunde früher.

Die zusätzlichen Kurse auf der Linie 1 (Bitsch-Naters-Brig) sind ab Bitsch Bahnhof um 5.21 Uhr., 5.36 Uhr, 5.51 Uhr und 6.06 Uhr. Auf der Linie 2 (Glis, Holzji-Brig, Bahnhof) sind die zusätzlichen Kurse ab Glis Holzji um 5.24 Uhr und um 5.54 Uhr. Die zusätzlichen Kurse auf der Linie 3 (Brig, Biela-Brig, Bahnhof) sind ab Biela um 5.26 Uhr und um 5.56 Uhr. Auf der Linie 4 (Rhonesand-Brig) gibt es zusätzliche Kurse ab Rhonesand um 5.23 Uhr und um 5.53 Uhr.

Wie es in einer Mitteilung von Postauto heisst, ermöglichen diese zusätzlichen Verbindungen Pendlern optimale Anschlüsse an die Züge in Richtung Sitten und Bern. Ab dem zweiten Quartal 2020 steht eine weitere Änderung an: Reisende können dann das Ortsbusabonnement auf den Swiss Pass laden.

pd/wh

10. Dezember 2019, 15:17

