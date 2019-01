Abend-Bus Albinen - Leukerbad nimmt Fahrt auf

Vom 31. Januar bis am 9. März verkehrt zwischen Albinen und Leukerbad jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag ein Abend-Bus. Der Extrakurs der LLB fährt an diesen Tagen um 22.00 Uhr ab Albinen über Flaschen nach Leukerbad zurück und um 22.30 Uhr ab Leukerbad über Flaschen zurück nach Albinen.

Der Abend-Bus stand seit geraumer Zeit auf der Wunschliste von Gastwirten, Ferienwohnungsvermietern und Zweitwohnungsbesitzern, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Albinen. Der am Donnerstag beginnende, sechswöchige Versuchsbetrieb, den Gäste ohne Kauf eines Tickets nutzen können, sei nun dank der Initiative und finanziellen Unterstützung der Gemeinde Albinen und des Entgegenkommens der Verkehrsbetriebe LLB möglich geworden.

Mit dem Abend-Bus solle den Feriengästen in der Region die Möglichkeit gegeben werden, das Bergdorf Albinen an Winterabenden zu entdecken und sich in den Restaurants kulinarisch verwöhnen zu lassen. Verschiedene Betriebe von Albinen warteten dazu bis am 9. März mit speziellen Angeboten auf. Umgekehrt erhielten die Gäste von Albinen die Gelegenheit, am Abend in Leukerbad zu baden, Sport zu treiben oder im Kurort auf Beizenbummel zu gehen.

Ob der Abend-Bus auch in Zukunft während den Hauptsaison-Zeiten fährt, hänge davon ab, wie gut er während des Versuchsbetriebs genutzt wird.

pd/tma

29. Januar 2019, 18:30

