Alle Diplomanden und Preisträger in der WB-Beilage

Am Freitag wurden in Brig wieder Fähigkeitszeugnisse, Berufsatteste und Berufsmaturitätsdiplome verteilt. Foto: Walliser Bote

Am Freitag und Donnerstag wurden in Brig und Visp wieder Fähigkeitszeugnisse, Berufsatteste und Berufsmaturitätsdiplome verteilt. Sämtliche Namen und Hintergründe zum Lehrabschluss gibt es in der WB-Beilage.

Arnold Berchtold, Direktor der Berufsfachschule Oberwallis BFO, erinnerte am Freitagabend die Diplomanden in der Simplon-Halle daran, dass sie in den letzten Jahren nicht nur berufliche Fähigkeiten erworben hätten. Das ganze Fachwissen, das sich jeder in die ganz «eigene, persönliche Werkzeugkiste» gelegt hat, solle dabei ergänzt werden mit nicht-materiellen Werkzeugen; «solche, die man im Kopf und im Herz trägt».

Die BFO, Freunde und Angehörige, dürfen sich in diesem Jahr mit und über 720 Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern freuen, die ihre Fähigkeitszeugnisse, Berufsatteste und Berufsmaturitätsdiplome erhielten. Wie die Schulleitung in der WB-Beilage im Detail festhält, erhielten 2018 ingesamt 676 Berufsleute im Oberwallis das eidgenössische Fähigkeitszeugnis, 44 schlossen mit dem eidgenössischen Berufsattest ab. Die Berufsmaturität im Vollzeitmodell oder lehrbegleitend schafften 111 Berufsleute.

Im abgelaufenen Schuljahr zählte die Berufsfachschule Oberwallis ingesamt 1879 Lernende. Davon absolvierten etwas mehr als 500 auch die überbetrieblichen Kurse in den Werkstätten der BFO. 284 Schülerinnen und Schüler besuchten die Berufsmaturitätsklassen. Weitere wurden in den Integrationsklassen beschult. dab

Alle(s) im Überblick

Lehrabgängerinnen und Berufsmaturanden sowie die Preisträger finden Sie in der Beilage, die an den Diplomfeiern verteilt worden ist, und morgen Samstag dem «Walliser Boten» beigelegt ist. Abonnenten können die Beilage zudem auf unserer Online-Plattform «1815.ch» als E-Paper herunterladen.

dab

24. August 2018, 18:23

