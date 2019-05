Julier neue Präsidentin

Die Aidshilfe Oberwallis blickt auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr zurück. Zudem gibt Michel Furrer das Amt des Präsidenten weiter an Seline Julier.

Die Aidshilfe Oberwallis blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Auch nach 30 Jahren trägt der Verein seinen Teil zur sexuellen Gesundheit im Oberwallis bei.

Das Jubiläumsjahr war geprägt von zahlreichen Einsätzen und Weiterbildungen etwa an der Berufsschule und in der HES-SO in Visp sowie von verschiedenen Präventionsprogrammen wie «multikultureller Frauentreff», «Männertreff», «BellaDonna – Prävention im Sexgewerbe» oder «Runder Tisch gegen den Menschenhandel».

Hinzu kam der Einsatz am Open-Air in Gampel sowie die beiden Jubiläumsanlässe im Kino Astoria in Visp und im Zeughaus Kultur in Glis, wo das 30-jährige Bestehen der Aidshilfe Oberwallis gefeiert wurde.

Laut den Verantwortlichen zeigten die Fülle der Projekte und die aktuelle Medienpräsenz der sexuellen Gesundheit, dass nach wie vor Aufklärungsbedarf nötig ist und die Aidshilfen der Schweiz gebraucht werden. Schliesslich kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Vorstands. Präsident Michel Furrer übergibt nach jahrelanger wertvoller Arbeit als Präsident sein Amt an Seline Julier weiter.

pd / dab

30. Mai 2019, 17:08

Artikel teilen