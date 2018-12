Aktion «Eine Million Sterne» auf dem Dorfplatz in Grächen

Im Rahmen der Aktion «Eine Million Sterne» leuchteten am Samstagabend vier Sterne auf dem Dorfplatz in Grächen. Foto: zvg

Mit der Solidaritätskampagne «Eine Million Sterne» machen die Regionalen Caritas-Organisationen auf die Armut in der Schweiz aufmerksam. Auch die Gemeinde Grächen wirkte am Samstagabend bei der Aktion mit.

An über 100 Orten in der Schweiz wurden am Samstagabend Kerzen angezündet. Brücken, Gebäude, Plätze und Weihnachtsmärkte erstrahlten so im Lichtermeer. In der Gemeinde Grächen liessen die Verantwortlichen 1200 Kerzen in Form von vier Sternen auf dem Dorfplatz leuchten.

pd / pan

16. Dezember 2018, 09:42

Artikel teilen