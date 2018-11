Albinen investiert kräftig und gezielt

An einer gutbesuchten Ur- und Burgerversammlung haben die Albiner Stimmberechtigten am Donnerstagabend die Budgets 2019 sowie die Teilrevisionen des Baureglements und des Reglements zum Schutz der Dorfkernzone jeweils einhellig gutgeheissen.

Bei Ausgaben von rund 2 Millionen Franken in der Laufenden Rechnung und Bruttoinvestitionen von 890'900 Franken resultiert im Budget 2019 der Einwohnergemeinde unter dem Strich eine Vermögensabnahme von 563'000 Franken.

Das Dorf im Fokus

Neben erheblichen Investitionen ins Wanderwegnetz und in die landwirtschaftliche Bewässerung treibt Albinen im kommenden Jahr seine Projekte im Rahmen des vom Oberwalliser Heimatschutz kürzlich preisgekrönten Fünf-Sterne-Dorfplans weiter gezielt voran.

So fliessen grössere Beiträge in die Wohnbau- und Familienförderung, in die zweite Etappe der Inventarisierung der ortsbildprägenden Bauten, in die Umsetzung des Projekts «Albijou – Ferienwohnen mit Hotelservice», in die Projektierung der Neugestaltung der Dorfplatz-Liegenschaft, ins Trink- und Abwassernetz sowie in die etappenweise Sanierung der Dorfstrassenmauern.

Inventar als Chance

Die aufwendige und akribische Dorf-Inventarisierung ist soweit vorangeschritten, dass die erste Etappe mit 144 umgebauten und noch nicht umgebauten Nutzbauten demnächst abgeschlossen werden kann. Damit das Inventar der ortsbildprägenden Bauten vom Staatsrat homologiert werden kann, ist jedoch gleichzeitig eine Anpassung des Baureglements und des Reglements zum Schutz der Dorfkernzone erforderlich. Damit wird sichergestellt, dass die Objektblätter, die Bewertungen und allgemeinen Schutzvorschriften integraler Bestandteil der Reglemente sind.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, eröffnet sich für Albinen die Chance, dass gemäss Artikel 9 des Zweitwohnungsgesetzes künftig Umbauten im ISOS-Perimeter der Dorfkernzone wieder ohne Beschränkungen erteilt werden können. Nachdem bei der öffentlichen Auflage keine Einsprache eingingen, hiess die Urversammlung am Donnerstagabend die Reglementsänderungen ohne Gegenstimmen gut.

pd / zen

30. November 2018, 09:32

