Aletsch Bahnen: Gesamtsieg und Schweizer Testsieger 2019

Platz eins in der Gesamtwertung des diesjährigen internationalen Skiareatests vom 18. Mai auf dem Achensee AT geht an die Aletsch Bahnen AG. Die Bergbahnunternehmung punktete unter anderem in den Kategorien «Beste Kinderangebote» und «Fun & Action». Ausserdem sicherte man sich die Auszeichnung «Schweizer Skiareatest-Sieger 2019».

Neben dem Gesamtsieg 2019 und den Kategoriensiegen erhielten die Vertreter der Aletsch Bahnen das internationale Pistengütesiegel in Gold sowie die Pistenrettungs- und Sicherheitstrophy. Auszeichnungen, die auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Teams der Aletsch Bahnen AG verweisen, schreiben die Verantwortlichen der Aletsch Bahnen in einer Pressemeldung.

«Diese Prämierungen sind eine Bestätigung der internationalen Gästebewertung, bei der die Aletsch Bahnen mit der insgesamt besten Pistenqualität ausgezeichnet wurden», wird Valentin König, CEO Aletsch Bahnen AG, in der Mitteilung zitiert.

Beliebteste Skihütte

Die Schlittelpiste ab Bergstation Moosfluh erhielt das «Internationale Rodelbahngütesiegel». Dazu nochmals König: «Schlittelangebote erfreuen sich einer immer grösseren Beliebtheit bei den Wintergästen. Unsere neue Schlittelpiste Moosfluh kommt bei unseren Gästen sehr gut an. Frequenzen von 1500 Abfahrten an Spitzentagen bestätigen uns das entsprechende Gästebedürfnis.»

Die Bättmerhitta unter der Leitung von Stefan Eyholzer hat sich auf typische Wallisergerichte aus der Aletschregion spezialisiert. Sie wurde zur beliebtesten Skihütte ausgezeichnet.

pd/tma

20. Mai 2019, 09:00

Artikel teilen