Alles rund um die Gesundheit

Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten, Bergretter, Suchtorganisationen und viele mehr: nachdem die ersten drei Ausgaben von «Planète Santé» in Lausanne und Genf jeweils rund 30000 Besucher angezogen haben, hoffen die zahlreichen Aussteller der Gesundheitsmesse nun auch auf einen ähnlichen Erfolg im Wallis. Die Messe, die im CERM von Martinach beheimatet ist, dauert noch bis Sonntag.

«Es ist eigentlich keine «richtige» Messe», betont Planète-Santé-Direktor Bertrand Kiefer. Schliesslich würde es für die Besucher ausser Büchern nichts zu kaufen geben. Stattdessen wollen die etwa 80 Aussteller – unter ihnen der Co-Organisator Spital Wallis – die Gelegenheit nutzen, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten… und aufzuzeigen, was so alles abgeht in der Welt der Gesundheit.

Garniert wird das Ganze mit dutzenden Vorträgen und Diskussionsrunden. So organisierte etwa die Walliser Ärztegesellschaft mit Präsidentin Dr. Monique Lehky Hagen am Donnerstagnachmittag eine Gesprächsrunde rund um die steigenden Gesundheitskosten, während das Spital Wallis einen Workshop zum Thema Selbsthypnose anbot.

Für die nächsten Tage stehen zahlreiche weitere Vorträge auf dem Programm – so etwa zu den Themen gläserner Patient und Big Data, dem Nutzen von Impfungen oder über sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen gegen Krebs.

pac

14. November 2019, 16:28

