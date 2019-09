Als Dank für Jahrzehnte der Treue

Am vergangenen Freitag ehrte die Geschäftsleitung der MGBahn und Gornergrat Bahn langjährige Mitarbeiter. Als Dank ging es unter anderem auf die Hannigalp.

42 Jubilare von MGBahn und Gornergrat Bahn trafen sich am Freitag zum Jubilarenausflug. Der Geschäftsleitung bot der Tag die Möglichkeit, die langjährigen Mitarbeitenden offiziell im Namen der gesamten Unternehmung zu ehren. Dieses Jahr feiern gemäss Mitteilung acht Jubilare ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Matterhorn Gotthard Bahn. Es sind dies: Hans Andenmatten, Franz Burgener, Treuhold Eggel, Waldemar In-Albon, Pius Manetsch, Daniel Schönenberger, Meinrad Stucky und Rolf Volken.

Die Jubilare trafen sich am Morgen in der neuen Lonza Arena in Visp. Unternehmensleiter Fernando Lehner begrüsst sie dort. Im Anschluss präsentierten der Geschäftsführer der Eis- und Eventhalle Elmar Furrer und der VR-Präsident des EHC Visp Norbert Eyer die beeindruckenden neuen Räumlichkeiten, das Eisfeld und die Restaurants. Danach ging es für die Teilnehmenden nach Grächen weiter. Berno Stoffel, CEO der Unternehmung Grächen, gab spannende Einblicke in die Organisation des UCI Mountainbike World Championships mit 300 Athleten aus 35 Ländern. Das weitere Tagesprogramm führte die Jubilare mit der Luftseilbahn auf die Hannigalp, wo sie auf der Terrasse des Bergrestaurants bei Roggenbrot und Käse die wunderbare Bergwelt und Aussicht genossen. Der Grächner Gemeindepräsident Christof Biner stattete der Jubilarengesellschaft einen kurzen Besuch ab. Beim abschliessenden Mittagessen liess Fernando Lehner in seinem kurzen Rückblick die letzten 40 Jahre Revue passieren und dankte im Namen der Matterhorn Gotthard Bahn allen Jubilaren für ihren langjährigen und beispielhaften Einsatz im Dienste der Unternehmung.

26. September 2019, 16:49

