Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem im Oberwallis

Kirche | Dreissig Jugendliche am traditionellen Ranfttreffen

Die Jugend erwartet in Visp das Friedenslicht von Bethlehem. Foto: Josef Escher

Am Sonntagabend ist das Friedenslicht aus Bethlehem auf dem Bahnhofplatz in Visp für das Weiterreichen in die Pfarreien vom Publikum bei regnerischem Wetter feierlich empfangen worden.

In der Nacht zuvor fanden sich dreissig Jugendliche aus dem Oberwallis mit ihrem Seelsorger Damian Pfammatter mit Teilnehmern aus der ganzen Schweiz am traditionellen Ranfttreffen ein, wo das Friedenslicht zur nächtlichen Stunde weitergereicht wurde und von dort aus seine Reise ins Oberwallis angetreten hat.

Hier fand unter der Organisation der Fachstelle Katechese im Rahmen einer ökumenischen Feier die Aussendung statt. Zum diesjährigen Motto «Ein Funke Hoffnung» wurden entsprechende Texte vorgetragen und die Jugendlichen legten von ihren Eindrücken im Ranft Zeugnis ab. Musikalisch gestaltet wurde die Feierstunde vom Chor 60 plus von Visp und Umgebung unter der Leitung von Erika Bischoff.

Die öffentlichen Verkehrsmittel nahmen die Friedenlichtträger für die Pfarreien kostenlos auf den Fahrten in die verschiedenen Regionen mit.

pd/map

24. Dezember 2018, 07:00

