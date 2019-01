Antonia Maria M. wird vermisst

Antonia Maria M. wird seit dem 21. Januar vermisst. Die Polizei und die Familie bitten um Hinweise.

Antonia Maria M. ist 56 Jahre alt, wohnhaft im Alters- und Pflegeheim «Saint-Pierre» in Sitten und wurde letztmals am 21. Januar 2019 gegen 07:00 Uhr gesehen, als sie von der Route du Sanetsch in Richtung Altersheim «La Tour» lief.

Signalement:

Weiblich, schlanke Statur, schwarzgraue kurze Haare, trägt vermutlich eine grüne Zipfelmütze, schwarze Jacke und Stiefel.

Sachdienliche Hinweise sind an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei zu richten:

027 326 56 56

pd/tma

22. Januar 2019, 11:47

