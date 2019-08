Arbeitslosigkeit im Wallis verharrt auf 2 Prozent

Wirtschaft | In den Arbeitsvermittlungszentren sind 3738 Arbeitslose gemeldet

Die Arbeitslosenquote blieb im Wallis im Juli unverändert bei 2,1 Prozent. Dieser Wert entspricht genau dem schweizerischen Mittelwert.

Ende Juli waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren des Wallis 3'738 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 67 weniger. Einen Rückgang gab es gemäss Mitteilung der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit in den Berufen des Gastgewerbe. Dies in allen drei Regionen des Kantons.

Die Prognoseinstitute rechnen für das laufende Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts. Das Walliser Wachstum dürfte gemäss den Experten weniger stark ausfallen als letztes Jahr, jedoch über dem schweizerischen liegen.

Diese Konjunkturlage sollte sich günstig auf den Walliser Arbeitsmarkt auswirken. Die Arbeitsmarktbeobachtung Wallis der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit sieht folglich für das Jahr 2019 eine Abnahme der durchschnittlichen Arbeitslosenquote im Wallis vorher.

ip

09. August 2019, 09:41

