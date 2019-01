Artistik-Elite in Visp

An der siebten «Artistika» im März werden erneut sechs weltbekannte Artisten vor Zuschauer und Jury auftreten. Vier präsentieren sich in luftigen Höhen. Erstmals wird eine Nummer auf dem Drahtseil zu sehen sein.

Mit dabei ist mit «Juju Wire» erstmals eine Drahtseilnummer und an den Strapaten wird das Duo «Turkeev» die Zuschauer verzaubern. Der Argentinier Nacho Ricci tritt am Vertikalseil an und am Luftring zeigt Alyona Pavlova eine temporeiche Nummer.

Neben diesen Luftnummern darf sich Visp auf das Duo «MainTenanT» freuen. Die beiden Artisten verschmelzen Ballett mit schwierigsten Akrobatik-Elementen. Und dann ist da noch der aus Moskau stammende Ausnahmeathlet Anton Belyakov. Er zeigt eine temporeiche Badewannen-Handstandnummer.

Als Paten reisen «The Umbilical Brothers» an, Australiens heissester Export. Im Gepäck haben sie das Programm zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum. «The Umbilical Brothers» bewegen sich irgendwo zwischen Slapstick und Pantomime. Sie präsentieren einen furiosen Mix aus irren Ideen, Sound ’n’ Mime und Artistik.

Zudem erhält der Jongleur Kris Kremo einen Preis für sein Lebenswerk. Kremo war der erste Jongleur, der eine vierfache Pirouette bei einem Jonglage-Trick vorführte. Dies bescherte ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Um das Publikum auch während den Pausen zu unterhalten, wurde auch an die musikalische Unterhaltung gedacht. Dieses Jahr reist dazu die deutsche Band «ComboCombo» an, die auf Stromkabel verzichtet und ein breites Repertoire zu bieten hat. Den Walliser Part im Programm übernehmen «Genepy». Mit musikalischen Einflüssen von Nashville bis zum Mississippi Delta setzen die alpinen Cowboys auf rauen, erdigen und eingängigen Southern Rock.

Die siebte Ausgabe der «Artistika» findet am Samstat, 23. März im Visper La Poste statt.

25. Januar 2019, 08:00

