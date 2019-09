Atelier Manus übernimmt Luzerner Glen AG

Die Stiftung Atelier Manus übernimmt das Traditionsunternehmen Glen AG aus Luzern. Seit Mitte September läuft die Produktion bereits in Brig.

Die Stiftung Atelier Manus wird neu schweizweit und gar über die Landesgrenzen präsent sein. Dies durch die Übernahme des Traditionsunternehmen Glen AG aus Luzern. Die Glen AG produziert seit 1986 Speise- und Weinkarten, Rechnungshüllen und Hotelmappen. Zum grossen Kundenstamm gehören auch Hotels aus dem Oberwallis. Dieser soll gemäss Mitteilung künftig auch im Wallis und der Westschweiz weiter ausgebaut werden, so das Ziel der Verantwortlichen des Atelier Manus.

Wie viele andere Unternehmungen auch, hatte der bisherige Besitzer Mario Cilurzo keine Nachfolgeregelung in der eigenen Familie für die Glen AG. So entstand durch eine glückliche Fügung der Kontakt mit dem Atelier Manus. Das Angebot der bisherigen Glen AG entspricht denn auch voll und ganz der Strategie der Stiftung Atelier Manus, so Christian Escher, Geschäftsführer. Es handle sich um eine Handwerksarbeit, die in keiner Konkurrenz zu einem einheimischen Gewerbe stehe. «Ganz im Gegenteil, wir bringen den zahlreichen touristischen Betrieben im Wallis ein hochwertiges Produkt vor die Tür. Weiter ist es ein klassisches Handwerk, welches auch die langfristige Auftragslage in unserer Handbuchbinderei sichert und unseren Mitarbeitenden wertvolle Arbeit garantiert.» Seit Mitte September wird nun bereits in den Räumlichkeiten des Atelier Manus in Brig produziert und die ersten direkten Erfahrungen sind gemäss den Verantwortlichen sehr positiv. Der Name Glen soll zunächst bleiben.

pd/ip

26. September 2019, 11:11

