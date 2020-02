Attraktiver Pelzfellmarkt

Der 41. Oberwalliser Pelzfellmarkt bot neben dem eigentlichen Fellmarkt viele weitere Attraktionen an.

Die Organisatoren erhielten am Freitagnachmittag grünes Licht vom Kanton, um den Pelzfellmarkt am Samstag, 29. Februar, im Schulhaus in Mörel-Filet durchzuführen. Sascha Wellig, Präsident Oberwalliser Pelzfellmarkt, sagte am Samstagmorgen: «In anderen Jahren besuchten zwischen 500 und 600 Besucherinnen und Besucher den Markt. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr wegen dem Corona-Visrus etwas weniger sein werden.» Die definitiven Besucherzahlen können erst am Sonntag kommuniziert werden. Beim Eingang wurden die Besucher über die gängigen Hygienemassnahmen informiert und es stand Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Trotzdem herrschte am Samstagmorgen schon reger Betrieb am Pelzfellmarkt. Viele Rohfellverkäufer aus dem ganzen Oberwallis und benachbarten Kantonen brachten ihre Ware zum Verkauf. Unter den Jägern, die Fuchsfelle verkauften, wurde ein Steingeissabschuss verlost. Die Preise für Fuchsfelle gaben wenig Anlass zu Freude. Ganze fünf Franken erhalten die Jäger noch für ein Rohfell; selbst wenn die Qualität sehr gut ist.

Zahlreiche Aussteller präsentierten optische Geräte, Tierpräparate, Waffen oder Jagdbekleidung. Für die jüngsten Besucher gab es die Möglichkeit, sich in die Kunst des Holzschnitzens einführen zu lassen. Die Jagdhohrnbläser Gämschbeck und die Ländlerformation Bietschibotsche umrahmten den Anlass musikalisch.

Der Oberwalliser Pelzfellmarkt ist unter Jägerinnen und Jäger auch als geselliger Treffpunkt sehr beliebt.

ben

29. Februar 2020, 15:50

