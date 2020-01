Attraktiver Blick in die Berufswelt

Bis zu 20000 Besucher werden bei der 7. Auflage der Walliser Berufs- und Bildungsfachmesse «Your Challenge» erwartet. Diese findet vom 11. bis 16. Februar im CERM in Martinach statt - allein 9000 Schüler aus dem ganzen Kanton werden die Messe besuchen.

Your Challenge biete den idealen Rahmen, um sich zu informieren, zu vergleichen und Entscheide über die berufliche Zukunft vorzubereiten. Dies verdeutlichten die Verantwortlichen am Dienstagmorgen an der Medienorientierung in Martinach. Bei Your Challenge kommen alle zwei Jahre Schüler der Walliser Orientierungsstufen, die sich beruflich orientieren möchten, mit ihren Lehrern und Eltern zusammen. Aber auch Erwachsene sind an der Berufs- und Bildungsfachmesse willkommen, die sich beruflich umorientieren möchten.

Die Messe bietet einen dynamischen und attraktiven Überblick über die einzelnen Berufe. Nicht zuletzt dank des Engagements der Aussteller, darunter Berufsvereinigungen, Ausbildungsbetriebe, Fachschulen oder Universitäten.

14. Februar für die Schüler aus dem Oberwallis

Als zweisprachige Fachmesse ist Your Challenge am Freitag, den 14. Februar, den Schülern des Oberwallis gewidmet. Dabei werden an allen Ständen deutschsprachige Vertreter der jeweiligen Berufe zugegen sein.

Im zweiten Jahr in Folge werden alle Klassen in der ersten Stunde ihres Besuchs von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Wallis (HEP-VS) betreut. Der besseren Übersicht halber wurden einzelne Sektoren zu Gruppen zusammengefasst. Insgesamt präsentieren rund 100 Aussteller nahezu 400 verschiedene Berufe in ihre verschiedenen Bereichen.

Your Challenge bietet auf einer Gesamtfläche von 10'000 Quadratmetern einen Überblick über die wichtigsten gegenwärtigen Berufe und Ausbildungen im Wallis und der Westschweiz. Schüler und Eltern haben dort die Möglichkeit, ihre Zukunft zu planen und Antworten auf ihre Fragen zu finden.

