Bundesbern: «Wir arbeiten wie gewohnt»

Bund | Das Bundeshaus startete am Montag trotz Coronavirus in die Frühlingssession

Schweizweit waren bis Montagabend 30 Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt. Auch die Landesregierung schützt sich gemäss Anweisungen des Bundesamts für Gesundheit.

«Wir gehen unserer Arbeit wie gewohnt nach.» Mit diesen Worten äussert sich Bundesrätin Viola Amherd bezüglich Coronavirus. «Ich halte mich an die Anweisungen des Bundesamts für Gesundheit. Es ist wichtig, dass man sich an die Hygienevorschriften hält», so Amherd. «Zudem haben wir Anlässe, an welchen eine Vielzahl von Personen zusammengekommen wäre, abgesagt», erklärt die VBS-Chefin. «Homeoffice wird derzeit organisiert. Sollte es nötig werden, wären wir sofort für diese Umstellung bereit.»

Seit Montagvormittag ist bekannt, dass auch die Schweizer Armee ihren ersten Coronavirus-Fall hat. Ein Armeeangehöriger ist auf dem Waffenplatz Wangen an der Aare im Kanton Bern positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Bundeshaus startete am Montag trotz Coronavirus in die Frühlingssession. Allerdings ohne Publikum und mit weniger Journalisten.

ip

03. März 2020, 11:30

Artikel teilen