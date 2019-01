Auf der Belalp regieren die Hexen

In Blatten finden am Samstagmorgen die ersten Hexenzirkel zusammen. Foto: Walliser Bote

Bei besten Wetterbedingungen stürzen sich heute anlässlich der verrücktesten Volksabfahrt der Schweiz bereits zum 37. Mal waghalsige Rennfahrer die steilen Pisten der Belalp hinunter und markdurchdringendes Geschrei von gruselig-schönen Hexen hallt von den Bergen rund um Blatten.

Der Startschuss zur 37. Internationalen Hexenabfahrt ist um 9.30 Uhr gefallen, für die Sternchenfahrer bereits um 9.15 Uhr. Auch in diesem Jahr ziehen hunderte Hexen die Zuschauer mit schaurigen Kostümen in ihren Bann ziehen. Eine von vielen Neuheiten in diesem Jahr ist, dass die Hexen von nun an das Ziel immer auf der Chiematte bei der Bergstation Gondelbahn haben.

Auf einer grossen LED-Wand wird das verhexteste Rennen der Welt live von drei besonders spektakulären Streckenabschnitten übertragen.

Die Belalp Hexe geht auf eine alte Walliser Sage zurück. Demzufolge soll auf der Belalp einst eine Hexe ihr Unwesen getrieben haben. In Erinnerung an diese alten Zeiten, wurde vor mehr als 30 Jahren die Belalp Hexenabfahrt ins Leben gerufen.

Impressionen der 37. Ausgabe der Belalp Hexe finden Sie in der Bildergalerie.

tma / pan

19. Januar 2019, 11:02

