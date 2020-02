Treuhandwissen aufgefrischt

Sachbearbeiter im Treuhandwesen und Administrationsverantwortliche konnten bei einem Seminar ihr Wissen im Bereich Mehrwertsteuer, Handelsregister und Steuern auffrischen.

Das Steuer- und Abgabewesen ist einem stetigen Wandel unterworfen. Umso wichtiger ist es, dass sich die mit dieser administrativen Materie betrauten Personen sich laufend weiterbilden. Am Dienstag führte daher der Verein Pro-Economy.vs in Visp ein Halbtages-Seminar zum Thema Mehrwertsteuer, Handelsregister und Steuern durch. Wie die Verantwortlichen schreiben, konnte das beliebte Seminar bereits zum achten Mal und mit einem Teilnehmerrekord durchgeführt werden. Neben Grundsätzen und zahlreichen Informationen standen wie bereits in den Vorjahren insbesondere die gesetzlichen Änderungen Steuerbereich im Vordergrund. Sechs Referenten waren dazu eingeladen.

pd/wa

19. Februar 2020, 12:03

