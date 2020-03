Auflösung der kantonalen Organisation Agrotourismus Wallis

Die kantonale Organisation Agrotourismus Wallis löst sich auf. Der Fortbestand des Agrotourismus Wallis ist durch getroffene Lösungen garantiert.

Am Mittwoch gab die kantonale Organisation Agrotourismus Wallis ATVS anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung in der Landwirtschaftsschule in Châteauneuf-Conthey ihre Auflösung bekannt. Gemäss Mitteilung haben die anwesenden Mitglieder die Entscheidung des Komitees bestätigt.

ATVS war die erste kantonale Sektion von Agrotourismus Schweiz. Ihr Ziel bestand darin, alle möglichen Massnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum des Kantons Wallis zu fördern und zu unterstützen. Diese Aufgaben verfolgen heute die Dienststelle für Landwirtschaft des Kantons Wallis, Agrotourismus Schweiz und Valais/Wallis Promotion. Das agrotouristische Wallis wird demnach weiterhin auf einem kantonalen sowie nationalen Niveau vertreten sein.

Weder die aktuellen Mitglieder der ATVS noch die agrotouristischen Leistungserbringer werden von der Auflösung der kantonalen Organisation betroffen sein. Es wurde ihnen an der Generalversammlung eine Lösung präsentiert, um allfällige Befürchtungen aus dem Weg zu räumen.

12. März 2020, 14:19

