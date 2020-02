Aurelia Zimmermann neue Präfektin des Bezirks Visp

Der Staatsrat hat Aurelia Zimmermann, die derzeitige Vizepräfektin des Bezirks Visp, zur Präfektin ernannt. Der neue Vizepräfekt heisst Paul Leiggener.

Zimmermann tritt damit die Nachfolge von Stefan Truffer an, der per Ende 2019 demissioniert hat. Die 63-jährige neue Präfektin ist ledig und lebt in Visperterminen. Als Leiterin des Geschäfts Bayard in Siders ist sie seit einem Vierteljahrhundert in der Modebranche tätig. Zimmermann ist seit 2010 Vizepräfektin und war von 1993 bis 2001 Vizepräsidentin der Einwohner- und Burgergemeinde Visperterminen. Zwischen 1992 und 2005 war sie Mitglied des Walliser Grossen Rats.

Zum Vizepräfekten des Bezirks Visp wurde Paul Leiggener ernannt. Der 56-Jährige wohnt in Stalden und arbeitet bei der Lonza AG in Visp als QC-Reviewer. In den Jahren 2005 bis 2012 war er im Gemeinderat der Gemeinde Stalden tätig. Leiggener ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

pd/msu

05. Februar 2020, 15:01

Artikel teilen