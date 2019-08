Aus dem Weltall ins Wallis

WALLIS | Gestern präsentierten die Organisatoren der 60. Foire du Valais in Sitten ihr Konzept sowie das Thema für die diesjährige Ausgabe der Messe. Eröffnet wird der Anlass wie auch letztes Jahr nicht in Martinach, sondern im Oberwallis.

Die Organisatoren rund um ­Generaldirektor David Genolet gewährten gestern im Planetarium vor dem Lycée-Collège des Creusets in Sitten einen Einblick in die bevorstehende Ausgabe der Foire du Valais, die vom 27. September bis zum 6. Oktober zum 60. Mal in Martinach stattfinden wird. Die Pressekonferenz, die auch live auf Facebook übertragen wurde, fand dabei nicht ohne Grund im Planetarium statt. So steht die diesjährige Messe – die grösste in der ganzen Westschweiz – ganz im Zeichen des Universums und der Weltraumforschung.

Kunst, Wissenschaft,

Science-Fiction

Bei der Ausstellung mit dem Titel «Space Oddity», die auf dem Gelände gezeigt wird, werden die Themen breit gefächert sein. Ein fünf Meter hohes Modell der Saturn V – der Rakete, die Menschen vor 50 Jahren zum ersten Mal auf den Mond brachte – wird genauso zu bestaunen sein wie echte Gegenstände, die auf dem Mond waren, Raumschiffe aus Science-Fiction-Welten in Original­grösse oder Werke von Fantasykünstler Didier Graffet.

Doch nicht nur fremde, sondern auch ganz bekannte Welten werden bei der Foire du Valais zu sehen sein. Nebst ­einigen Geladenen und Ehrengästen wie beispielsweise der Gemeinde Saint-Gingolph, dem Hilfswerk «Morija» oder dem Walliser Baumeisterverband, der sein hundertjähriges Bestehen feiert, präsentieren sich die fast 400 Aussteller an der wichtigsten Messe der französischsprachigen Schweiz auf einer Ausstellungsfläche von 49 000 m2. Erwartet werden ­dabei über 200 000 Gäste.

Neben den zahlreichen Messeständen wird ein anderer Teil des Geländes in acht ­Themenbereiche, sogenannte «Espaces» unterteilt sein, um den verschiedenen Bedürfnissen der zahlreichen Besucher von jung bis alt gerecht zu werden. Dies reicht von einem «Espace Gourmand» für alle Feinschmecker, über den Veranstaltungsbereich «Espace Live», an dem unter anderem Konzerte gespielt werden, bis hin zum «Espace d’ici», der ganz Walliser Spezialitäten gewidmet ist.

Während der zehntägigen Gewerbemesse stehen des Weiteren 13 Anlässe, die sogenannten Rendez-vous, auf dem Programm. Dabei wird über aktuelle, für die Region relevante Themen diskutiert. Dazu gehören unter anderem Bildung, Tourismus, Kultur oder Energie.

Eröffnungsfeier

in Stalden

Wie jedes Jahr findet die Messe in Martinach statt. Symbolisch wird der Grossanlass seit der vergangenen Ausgabe allerdings im Oberwallis eröffnet, um auch den deutschsprachigen Teil der Bevölkerung anzusprechen und zahlreich anzulocken. Nach Naters im letzten Jahr wird diese Ehre nun der Gemeinde Stalden zuteil. Die Organisatoren wollen diesbezüglich zu einem späteren Zeitpunkt an einer separaten Pressekonferenz genauer informieren.

Ein weiteres besonderes Highlight in Martinach wird wohl der Besuch von Alfred Worden sein. Er war 1971 mit der Apollo-15-Mission im All und war der erste Mensch, der einen Weltraumspaziergang ausserhalb der Erdumlaufbahn unternahm. Er wird am ersten Wochenende an der Messe anwesend sein und es wird er­wartet, dass der amerikanische Astronaut an einer der diversen Konferenzen und Präsentationen teilnehmen wird.rwa

