Ausgelassene Stimmung in Visp

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

Der Umzug an der Visper Fasnachtseröffnung zählte 31 Gruppen. Foto: Walliser Bote

31 Gruppen defilierten an der Visper Fasnachtseröffnung am Samstagabend. Das fasnächtliche Volk stand dicht an dicht.

Die Stimmung fröhlich und ausgelassen, die Guggenmusiken voll im Element, die Zuschauerinnen und Zuschauer zahlreich erschienen – so schön kann Fasnacht sein. Fantasievolle Kostüme, aufwändig gestaltete Wagen und mitreissender Musik begeisterten. Und das alles bei angenehmen Temperaturen. Viele Familien verfolgten die fasnächtliche Parade. Unter den Zuschauern waren mehr Maskierte ausfindig zu machen als auch schon. Die Musik ging in die Beine. 20 Guggenmusiken sorgten für Stimmung. Sieben Wagen werteten die Parade auf. Der Klimawandel, die Zersiedelungsinitiative, ischi Arena und weitere aktuelle Themen wurden aufwändig inszeniert. Die Visper Fasnacht ist eröffnet. Der Abend dürfte noch länger dauern.

ben

23. Februar 2019, 21:43

Artikel teilen