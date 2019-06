Schwerverletzter Fahrzeuglenker im Spital verstorben

Nachdem es am Freitagabend in Ausserberg zu einem Selbstunfall gekommen ist, bei dem zwei Personen schwer verletzt ins Inselspital geflogen werden mussten, ist der 72-jährige Fahrzeuglenker am Sonntag im Spital verstorben.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung am Montag schreibt, ist der Walliser Fahrzeuglenker am Sonntagabend im Inselspital von Bern an den Folgen seinen schweren Verletzungen gestorben.

Gemäss Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 17 Uhr auf einer Flursstrasse in Ausserberg. Der Transporter, welcher sechs Schafe geladen hatte, geriet über die Strassenböschung und stürzte einen steilen Hang hinunter. Nach mehrmaligem Überschlagen kam das Fahrzeug nach zirka 40 Metern zum Stillstand. Der Beifahrer, ein 27-jähriger Walliser, wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Am Steuer sass der 72-Jährige. Die beiden Schwerverletzten wurden am Freitag mittels Helikopter ins Inselspital nach Bern überflogen.

Einige Schafe wurden bei dem Unfall getötet. Der aufgebotene Tierarzt kümmerte sich um die überlebenden Schafe. Der zuständige Staatsanwalt hat eine Untersuchung eröffnet.

pd / pan

03. Juni 2019, 09:03

