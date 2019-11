Schau mit mehr als 170 Tieren

An der 12. Ziegenleistungsschau in Visp wurden zwei Missen- und ein Jung-Missen-Titel (mitte) vergeben. Angemeldet für die Wahl waren rund 170 Tiere. Foto: zvg

Zahlreiche Besucher erschienen am Samstag in Visp, um die über 170 ausgestellten Ziegen der 12. Leistungsschau zu bewundern. Foto: zvg

Der Missen-Titel unter den Walliser Schwarzhalsziegen ging am Samstag an Edwin und Kasimir Eggel aus Naters. Sie erhielten ihn im Zuge der 12. Ziegenleistungsschau in Visp.

Am Samstag fand in Visp die 12. Ziegenleistungsschau statt. Organisiert wird diese alle zwei Jahre vom Oberwalliser Ziegenzuchtverband. Wie es in einer Mitteilung heisst, waren heuer mehr als 170 Tiere für die Schau angemeldet. Auch dieses Jahr dominierten die Walliser Schwarzhalsziegen in ihrer Anzahl. Ebenfalls waren Toggenburger, Gämsfarbige Gebirgsziegen, Pfauenziegen und Bündner Strahlenziegen zur Schau ausgestellt. Zahlreiche Gäste erschienen, um die frisch gewaschenen und gekämmten Ziegen zu bewundern.

Am Abend stand die Vergabe des Missen-Titels auf dem Programm. Die Miss unter den Walliser Schwarzhalsziegen hatten Edwin und Kasimir Eggel aus Naters. Der Titel der Jung-Miss ging an Raoul Zenklusen aus Mund. Die Miss unter den übrigen Rassen ging an die Familie Urs und Marc Schnydrig ebenfalls aus Mund.

10. November 2019, 07:46

