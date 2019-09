Magazin für Luxusreisen zeichnet Zermatter Hotel Cervo aus

Das Cervo Mountain Boutique Resort in Zermatt wird prämiert. Foto: Cervo Mountain Boutique

Das führende Magazin für Luxusreisen «Connoisseur Circle» hat das Zermatter Fünf-Sterne-Hotel Cervo zum besten Berghotel der Schweiz erkoren.

Das Cervo Mountain Boutique Resort in Zermatt erhält die Auszeichnung «bestes Berghotel der Schweiz». Das führende Magazin für Luxusreisen «Connoisseur Circle» zeichnet jährlich die fünf besten Schweizer Hotels in verschiedenen Kategorien aus. Das Rating basiert zum einen auf Trustyou-Daten – also den Bewertungen, die auf den grössten Bewertungsplattformen abgegeben wurden. Und zum anderen auf der Meinung der Connoisseur-Leserschaft. Gemäss Mitteilung der Destination freut sich das Gastgeberpaar Daniel und Seraina Lauber über diesen Erfolg. Es sei eine Teamarbeit.

pd/ip

27. September 2019, 09:19

