Autoverlad Lötschberg nur noch im Halbstundentakt

Aufgrund der geringen Frequentierung reduziert die BLS am Autoverlad Lötschberg das Angebot. Statt der planmässigen fünf, verkehren nur noch zwei Züge pro Stunde.

Am Wochenende ist an den Stationen des BLS-Autoverlads oftmals Geduld gefragt. Die Coronavirus-Pandemie hat aber auch hier Auswirkungen. So fahren derzeit stündlich nur noch zwei Züge vom Wallis in den Kanton Bern und umgekehrt.

Normalerweise verkehren an den Wochenenden Zusatzzüge. Gemäss Auskunft der BLS werden diese nun gestrichen. So fahren in Goppenstein die Züge nun jeweils xx.06 Uhr und xx.36 Uhr.

Auch am kommenden Wochenende ist es gemäss BLS wahrscheinlich, dass der Fahrplan angepasst wird. Reisende sollen sich frühzeitig für den SMS-Alarm registrieren.

ip

22. März 2020, 10:28

