Franz Schmid übernimmt

Altersheime | AVALEMS: Wechsel an der Spitze des Vorstandes

Nach vier Jahren an der Spitze des Verbandes gibt Georges-Albert Héritier, Direktor des Heimes Zambotte in Savièse, sein Amt als AVALEMS-Präsident weiter. Zu seinem Nachfolger wählte die Vereinsversammlung einstimmig Franz Schmid, aktueller Vizepräsident der AVALEMS und Präsident des Martinsheims in Visp.

Schmid habe den Wunsch bekundet, die Arbeit in der aktuellen Richtung fortzusetzen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Strategie des Verbandes sei bis 2023 festgelegt und die internen Prozesse seien in den letzten drei Jahren komplett überarbeitet worden. Die neue Präsidentschaft werde daher «nach Jahren bedeutender Veränderungen eine der Konsolidierung und Stabilisierung sein». Hervé Fournier, Direktor des Heimes La Charmaie, wurde zum Vizepräsidenten und Präsidenten der Direktorenkonferenz ernannt.

Erneuerung des Komitees

Des Weiteren hat die Vereinsversammlung die Demission von Markus Lehner, Direktor des Martinsheims in Visp, zur Kenntnis genommen. Lehner habe sich entschieden, anlässlich der nächsten Vereinsversammlung vom 28. November 2019, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Ein Auswahlverfahren werde in den nächsten Wochen durchgeführt. Weiter werde Annette Weidmann, Direktorin des Heimes Les Résidences in Sitten, Georges Albert Héritier als Vorstandmitglied ersetzen

Die Vereinsversammlung nahm zudem das Beitrittsgesuch der Residenz Plantzette an. Sie werde 2020 eröffnet und in Siders 71 Betten betreiben. Mit dem Beitritt erhalte die AVALEMS ab 2020 ein neues Mitglied und erhöhe die Mitgliederzahl auf 42 juristische Personen an 53 Standorten.

Podiumsdiskussion

Im Anschluss an die Generalversammlung fand eine Podiumsdiskussion statt. Moderiert wurde sie von Vincent Fragnière, Chefredakteur des «Le Nouvelliste». Themen waren die nationalen Herausforderungen der Langzeitpflege, die Finanzierung der Pflege, insbesondere der KVG-Leistungen und die zukünftige Zusammenarbeit der Sozialmedizinischen Zentren und der Pflegeheime.

pd/tma

27. Juni 2019, 18:30

