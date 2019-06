Bären sind nicht in Gondo unterwegs

In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, das eine Bärenfamilie beim Überqueren einer Strasse in Gondo zeigen soll. Da wurde wohl so manchem ein Bär aufgebunden, denn das Video wurde im Trentino aufgenommen und war schon im Mai 2019 in italienischen Medien zu sehen.

Ein Video einer Bärenfamilie, die eine Strasse überquert, geht zurzeit viral. Auf Facebook wird das Video mit dem Vermerk geteilt, dass es sich um eine Aufnahme in der Nähe von Gondo handle. Das stimmt aber nicht. Denn das Video tauchte schon im Mai auf italienischen Nachrichtenportalen auf. Die Bärenfamilie wurde im Trentino gefilmt.

13. Juni 2019, 11:27

