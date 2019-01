Alter Ahornbaum in Sittener Altstadt wird gefällt

Weil ein alter Ahornbaum in der Sittener Altstadt allmählich verfault, ist dieser nun zum Sicherheitsrisiko geworden. Der Baum muss gefällt werden.

Der alte Ahornbaum an der Place de la Majorie in der Altstadt von Sitten weise tiefreichende Verfaulungserscheinungen an Stamm und Hauptästen auf, dessen Baumkrone sei grösstenteils abgestorben. Die Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie (DHDA) sehe sich deshalb gezwungen, den Baum zu fällen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Über mehrere Jahre habe man nichts unversucht gelassen, um den Ahornbaum zu erhalten: die Krone wurde regelmässig gelichtet und es wurden Massnahmen ergriffen, um ihn zu stützen und zu stärken. Trotz dieser Aktionen habe sich dessen Zustand zusehends verschlechtert und es bestehe die Gefahr, dass die Hauptäste des Baumes abbrechen könnten. Um die Sicherheit von Passanten und Anwohnern an der Place de la Majorie und der Rue des Châteaux zu gewährleisten, wird der Baum gefällt.

14. Januar 2019, 14:59

