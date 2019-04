Baubeginn der neuen Molkerei von Orsières

Startschuss. Die Molkereigenossenschaft Orsières hat am Dienstag offiziell den ersten Spatenstich für den Bau ihrer neuen Molkerei gesetzt. Foto: zvg

Der Startschuss zum Bau der neuen Molkerei von Orsières ist am Dienstag in Anwesenheit von Staatsrat Christophe Darbellay offiziell erfolgt. Die Molkerei, die Teil des PRE Grand-Entremont ist, wird sowohl Produktionsstätte als auch Verkaufspunkt von regionalen Produkten sein.

Der aktuelle Standort der Molkerei – mitten im Dorf von Orsières – sei nicht ideal, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Die neue Infrastruktur befinde sich an einer besseren Lage, entlang der Hauptverkehrsachse des Grossen St. Bernhards. Ausserdem werde der Bau dieser Produktionsstätte von den Aussichten einer relativ stabilen Milchproduktion mit Potential zum Produktionsanstieg in den nächsten fünfzehn Jahren gerechtfertigt.

Neben den Produktions- und Reifeanlagen plant die neue Gesellschaft eine Anlage zur Behandlung von Molke durch Umkehrosmose und eine Fläche für den Verkauf von Käsespezialitäten.

Zur Erinnerung: Die zwei Molkereigesellschaften Orsières und Somlaproz haben 2017 fusioniert und bilden seither gemeinsam eine einzige Molkereigenossenschaft mit 20 Mitgliedern. Ihre Produktion entspricht fast 1,4 Millionen Kilogramm Milch pro Jahr. Die Reifekapazität der neuen Einheit ist auf 13’000 Stück geplant.

Die neue Molkerei in Orsières ist Teil des globalen Projekts zur regionalen Entwicklung (PRE) Grand-Entremont.

pd/msu

09. April 2019, 12:00

