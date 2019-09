Bergbahnen am Natischerberg ziehen positive Bilanz

VR-Präsident Klaus Zurschmitten (links) und Direktor Michael Nellen blicken optimistisch in die Zukunft des Unternehmens. Foto: Walliser Bote

Die Belalp Bahnen blicken auf ein solides Geschäftsjahr 2018/19 zurück. Zum fünften Mal in Folge weist das Unternehmen einen Gewinn aus. Dennoch bleibt die finanzielle Lage angespannt. Denn die Amortisationsverpflichtungen sind hoch, was notwendige Investitionen erschwert.

Die guten Schnee- und Wetterverhältnisse wirkten sich in der Wintersaison 2018/19 auch bei den Belalp Bahnen positiv aus. Wie VR-Präsident Klaus Zurschmitten und Direktor Michael Nellen anlässlich einer Medienkonferenz am Donnerstag aufzeigten, stieg etwa die Zahl der Skitage um rund acht Prozent an.

Beim Umsatz resultierte hingegen nur ein Plus von drei Prozent. "Die grosszügigen Rabatte zugunsten der Familien haben das Umsatzwachstum gebremst", erklärte Zurschmitten. "Dank diesem neuen Produkt konnten aber auch viele neue Stammgäste gewonnen werden."

Im Sommer 2018 konnten rund 12 Prozent mehr Personen (98'000) befördert werden als im Vorjahr.

Keine grossen Sprünge

Unter dem Strich schliessen die Belalp Bahnen das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Unternehmensgewinn von 118'000 Franken ab. Auch wenn das Unternehmen beim Betriebsergebnis (2,8 Millionen) und Cashflow (2,4 Millionen) im Branchenvergleich sehr gute Werte aufweist, bleibt die finanzielle Lage in den nächsten Jahren angespannt. Denn der Schuldenberg beträgt derzeit noch 23 Millionen Franken.

Dazu Zurschmitten: "Die hohen Amortisationsverpflichtungen stellen eine grosse Herausforderung bei der Sicherstellung der Liquidität dar und behindern gleichzeitig die Gesellschaft in der Weiterentwicklung des Skigebiets."

msu

26. September 2019, 11:50

